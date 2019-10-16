شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تفتح منخفضة بفعل مخاوف جديدة بشأن الصين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الأربعاء، إذ أثار تشريع يستهدف احتجاجات هونج كونج مخاوف من مفاقمة الخلاف مع الصين، حتى في ظل مجموعة جديدة من تقارير نتائج الأعمال الإيجابية مما يؤكد البداية القوية لنتائج الربع الثالث.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 52.49 نقطة بما يعادل 0.19 % إلى 26972.31 نقطة.
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 متراجعا ست نقاط أو 0.20% إلى 2989.68 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 28.90 نقطة أو 0.35% إلى 8119.81 نقطة.
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