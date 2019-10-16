شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. خالد نصير: نستهدف التوسع فى زراعة القطن المصرى بنظام الاستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خالد نصير رئيس مجلس إدارة شركة ألكان، إن الشركة تتبنى مبادرة بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة اليونيدو وجمعية قطن مصر، لزراعة القطن المصرى بإحدى حقولها بكفر الشيخ وفقاً لمعايير الاستدامة، وذلك بهدف الارتقاء بالقطن المصرى، وعودته لمكانته كذهب أبيض، مضيفا أن زيارة وفد كبرى الشركات العالمية لعملية حصاد القطن بهدف إعادة تسويق القطن المصرى مرة أخرى لتلك الشركات.

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وأضاف نصير، فى تصريحات صحفية، على هامش زيارة وفد من كبار مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة العالمية، اليوم الأربعاء، لإحدى حقول القطن بمحافظة كفر الشيخ، أن عدم وجود نظام للزراعة المستدامة للقطن بمصر، أثر على قدرتنا على تسويق القطن المصرى عالمياً، ومواجهة المنافسة من الأقطان طويلة التيلة، متمنيا التوسع فى زراعة القطن المصرى بنظام الاستدامة BCI حتى يعود القطن لمكانته مرة أخرى، وتلبية متطلبات السوق العالمى بعدم وجود شوائب فى القطن.

ويزور مصر وفد يضم ممثلين عن 25 شركة عالمية من أمريكا وإنجلترا والبرتغال منها Mailes &Spenser &john Lewis &Dunerm &Macy’s &Hugo Boss & Chritian Dior & Stella Mc Caitney & Albini & Elvy، للاطلاع على تجربة مصر فى زراعة القطن المصرى بنظام الاستدامة، وزيارة محلج القطن المطور بالفيوم.

ويتضمن برنامج القطن المستدام 19 خطوة لتحسين إنتاجية الفدان والتحول إلى القطن المستدام فى مقدمتها إعادة تأهيل المصانع للتوافق مع معاير الصناعة الدولية المستخدمة فى القطن المستدام، وعمل عقود زراعية لمنع التحكم فى الأسواق، واختيار بذور بجودة عالية وتحديد المناطق الملائمة لكل نوع وتفعيل حظر تداول الأصناف بين المحافظات للحفاظ على القطن المصرى من الخلط بالإضافة إلى عمل توعية للمزارعين بمتطلبات واحتياجات كل صنف.