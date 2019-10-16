شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. فلاحو كفر الشيخ يحتفلون بحصاد القطن خلال زيارة وفد شركات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل فلاحو كفر الشيخ، بحصاد أول تجربة لزراعة القطن بنظام الاستدامة فى مصر، بالزغاريد خلال حصاد المحصول، والذى شهده وفد من كبرى الشركات العالمية من مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة، وبحضور خالد نصير رئيس شركة ألكان، المالكة للحقل، وخالد شومان المدير التنفيذى لجمعية قطن مصر.

والتقط ممثلى الشركات العالمية، الصور للفلاحين خلال حصاد القطن بأحد حقول محافظة كفر الشيخ، وسط ترحيب من الفلاحين بزيارة الوفد.

ويزور وفد يضم 25 شركة عالمية من أمريكا وإنجلترا والبرتغال منها Mailes &Spenser &john Lewis &Dunerm &Macy’s &Hugo Boss & Chritian Dior & Stella Mc Caitney & Albini & Elvy، مصر لتفقد محلج القطن المطور بالفيوم، للاطلاع على أحدث نظم صناعة الغزل والنسيج وتبادل الخبرات فى هذا المجال، وتفقد أول تجربة لزراعة القطن بنظام الاستدامة.

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ويتضمن برنامج القطن المستدام 19 خطوة لتحسين إنتاجية الفدان والتحول إلى القطن المستدام فى مقدمتها إعادة تأهيل المصانع للتوافق مع معاير الصناعة الدولية المستخدمة فى القطن المستدام، وعمل عقود زراعية لمنع التحكم فى الأسواق، واختيار بذور بجودة عالية وتحديد المناطق الملائمة لكل نوع وتفعيل حظر تداول الأصناف بين المحافظات للحفاظ على القطن المصرى من الخلط بالإضافة إلى عمل توعية للمزارعين بمتطلبات واحتياجات كل صنف.







