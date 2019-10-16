شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولات سلبي هادئة الآن ويزحف تدريجياً نحو 0.6700، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، تدعمه سلبي مؤشر ستوكاستيك، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.6820 لاستمرار الانخفاض المتوقع، والذي تمتد أهدافه لتصل إلى 0.6595 بعد كسر مستوى 0.6700.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6770

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الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط