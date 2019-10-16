شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر النفط تداولات سلبي طفيفة الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه الرئيسي الأول عند 51.80، مع الإشارة إلى أن مؤشر ستوكاستيك يقدّم إشارة سلبية تدعم التوقعات بالانخفاض، في حين يمثل الثبات دون 54.60 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 51.00 والمقاومة 54.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط