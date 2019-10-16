شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الفضة تداولاته السلبية في إشارة لمواصلة الانخفاض المتوقع لهذا اليوم، لنستمر بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستوى 16.96 بشكل رئيسي، مع الإشارة إلى أن المتوسط لمتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 17.60 و17.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.20 والمقاومة 17.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط