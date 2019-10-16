شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر الذهب اختباراً للمقاومة المحورية 1485.00 ولا يزال دونها حتى الآن، مما يبقي على سيناريو الاتجاه الهابط فعالاً لهذا اليوم، والذي ينتظم داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، مع الإشارة إلى أن إيجابية مؤشر ستوكاستيك تفسّر أسباب الارتفاع الحالي، بينما ننتظر ارتداد هابط لاستهداف مستوى 1447.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي الأول، والذي يتطلب تحقيقه الثبات دون مستوى 1485.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1465.00 والمقاومة 1500.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط