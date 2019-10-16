شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية ملحوظة ليختبر الدعم المحوري 1.2670، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن استمرار الضغط السلبي سيضغط على السعر لتحقيق مزيد من الانخفاض على المدى اللحظي وزيارة مستوى 1.2500 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما ننتظر ارتداد صاعد لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي يشترط الثبات فوق الدعم المذكور، في حين يتواجد هدفنا الرئيسي التالي عند 1.2837.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2670 والمقاومة 1.2850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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