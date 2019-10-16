الاقتصاد

تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 16-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج اليورو مقابل الدولار محاولة إيجابية هذا الصباح ويعود للتحرك حول 1.1030، وطالما أن السعر فوق 1.0980، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأننا بانتظار زيارة مستوى 1.1180 كهدف رئيسي تالي.

 

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0950 والمقاومة 1.1120

 

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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