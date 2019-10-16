شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يصطدم بالمقاومة– تحليل -16-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اصطدم سعر النحاس بتداولات يوم أمس بمقاومة القناة الهابطة والمستقرة عند 2.6313 ليشكل ذلك عائق رئيسي أمام محاولات استئناف التصحيح الصاعد, نلاحظ حاليا بدء تشكيله لتذبذب سلبي ليزيد من فرص تجديده للهجوم السلبي مع التنويه لاحتمالية انجذابه قريبا نحو 2.5500 ليشكل أول الأهداف السلبية للميل الهابط.
أما نجاح السعر باختراق المقاومة الحالية وتقديمه لإغلاق إيجابي فوقها, فإن ذلك سيؤكد انتقاله لمسار صاعد جديد ليتمكن بذلك من استهداف العديد من المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 2.6930.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.6250 و 2.5500
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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