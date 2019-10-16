شكرا لقرائتكم خبر عن البلاتين يتمسك بالميل الهابط– تحليل - 16-10-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلن سعر البلاتين تمسكه بسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاقات سلبية متكررة دون الحاجز المستقر عند 915.00, لذلك سنبقى بانتظار تفاعله مع سلبية مؤشر ستوكاستيك بتشكيله لموجه سلبية قوية ليستهدف من خلالها الدعم المستقر عند845.00.

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نطاق التداول المتوقع ما بين 915.00 و 845.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط