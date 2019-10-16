الباوند مقابل الين يحقق الاختراق-تحليل - 16-10-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتأكيد الاستمرارية الإيجابية بتحقيقه لاختراق العائق المستقر عند 137.65 لنلاحظ تسجيله لأهداف إيجابية جديدة بوصوله نحو 139.25, نتوقع تعزيز السعر للاستمرارية الإيجابية بتشكيله قريبا لاندفاع صاعد جديد ليضغط بذلك على مقاومة القناة الصاعدة والمتمركزة حاليا حول 140.75.
كذلك استمرار تذبذب مؤشر ستوكاستيك ضمن مستوى تشبع الشراء يعزز توقعنا الصاعد بتوفيره لعزم إيجابي جديد وليزيد بذلك من فرص الوصول نحو الهدف التالي المذكور سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 137.80 و 140.75
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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