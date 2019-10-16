شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة طفيفة بأرباح "دبي الإسلامي" إلى 1.260 مليار درهم بالربع الثال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك دبي الإسلامي، الصادرة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحه البنك، بنسبة 0.079% خلال الربع الثالث من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق دبي، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 1.261 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 1.260 مليار درهم حلال الربع الثالث من العام 2018.

ووفقاً للبيان، ارتفع صافي الإيرادات إلى 2.2 مليار درهم خلال الربع الثالث، مقابل 2 مليار درهم خلال الربع الثالث من العام 2018.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 3.7 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 4 مليار درهم حلال الفترة المُقابلة من العام 2018.

وبحسب بيان البنك، ارتفع صافي التمويلات واستثمارات الصكوك إلى 185.7 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 6% منذ بداية العام حتى تاريخه.

كذلك بلغ إجمالي الموجودات 229.9 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 3% منذ بداية العام حتى تاريخه.

ويذكر أن البنك حقق صافي ربح بلغ 2.8 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.2 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.