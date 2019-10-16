شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحاد العقارية" تنجز 30% من المرحلة الثانية من "مجمع دبي أوتودروم للأعمال" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة "الاتحاد العقارية" عن قيامها بتسليم مشروع توسعة "مجمع دبي أوتودروم للأعمال" في موتور سيتي، في فبراير 2020، مُشيرة إلى للمرحلة الثانية إكمالها للمشروع بنسبة 30%.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "دبي" المالي، اليوم الأربعاء، بأن نسبة إنجاز أعمال الأسس للمشروع وصلت إلى 95% بينما وصلت نسبة تركيب الهيكل الفولاذي 60%.

وبحسب البيان، تشمل عمليات الإنشاء بناء مبنيين للأغراض العامة يتألفان من سبع وحدات مختلفة على مساحة تبلغ 33.9 ألف قدم مربعة تقع بجوار المرحلة الأولى من المجمع.

وكانت الشركة قد أعلنت، في يونيو الماضي، عن بدء العمل في المرحلة الثانية من توسعة "مجمع دبي أوتودروم للأعمال" في موتور سيتي، لتبلغ الاستثمارات الإجمالية للمشروع 25.5 مليون درهم.

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ويشار إلى أن المرحلة الأولى تضم منشأة مساحتها 54 ألف قدم مربعة و12 وحدة مختلفة تلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاع السيارات والسباقات ورياضة السيارات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة تحولت لتحقيق صافي خسائر بلغ 84.1 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 24.7 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ولم تُحقق الشركة أي مكاسب من القيمة العادلة للاستثمارات العقارية خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل تحقيق مكاسب بلغت 120.7 مليون ريال بالربع المُقابل من العام الماضي.

وعلى النحو ذاته، حققت خسائر الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 82.3 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغت 207.4 مليون ريال خلال النصف المُقابل من العام الماضي.