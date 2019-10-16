شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت الجوف" تُجدد رُخصتي تصدير الأسمنت والكلينكر لمدة عام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أسمنت الجوف عن استلامها تجديد رخصة تصدير الاسمنت رقم ت/150، بتاريخ أمس الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر الجاري.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه قد تم أيضاً استلام رخصة تصدير الكلينكر رقم ت/149، علماً أن صلاحية الرخصتين سنة من تاريخ صدورهما.

يُذكر أن الشركة جددت، في فبراير 2019، رخصة تصدير الأسمنت، الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 0.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 13.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع اضافة الى انخفاض تكلفة التشغيل.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 1.6 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل خسائر بلغت 9.6 مليون ريال في النصف المقابل من 2018..