شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "المعمر لأنظمة المعلومات" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 16 مليون ريال عن النصف الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات عن توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 16 مليون ريال، على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 16 مليون سهم، بحصة تبلغ 1 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 10% إلى قيمة السهم الإسمية.
وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للسهم حتى تاريخ 31 أكتوبر الجاري، على أن يتم تحديد موعد التوزيع في وقت لاحق.
وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المالية للشركة قد أظهرت تحقيقها صافي أرباح بلغ 13.04 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 12.96 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الثاني إلى زيادة المبيعات المحققة من تقديم الخدمات والصيانة والخدمات الفنية المتعلقة بالقوى العاملة إلى 122.18 مليون ريال في الربع الحالي من العام 2019، مقابل 107.88 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق مسجلة بذلك نمواً بنسبة 13٪.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 24.74 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 11.82 مليون ريال في النصف المقابل من 2018.
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