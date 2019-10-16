شكرا لقرائتكم خبر عن 10 صفقات استثمار روسية في الإمارات بـ1.3 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إنه سيوقع 10 اتفاقيات استثمارية تتجاوز قيمتها 1.3 مليار دولار مع شركاء من الإمارات من بينهم شركة مبادلة للاستثمار.

وذكر صندوق الثروة السيادي الروسي أن الاتفاقيات التي ستُوقع خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ستشمل التكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية واستخراج الموارد المعدنية والأنشطة اللوجيستية والإنتاج الصناعي، بحسب "العربية".

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أعلن، يوم أمس، عن توقيع 20 اتفاقية مع روسيا لتطوير العديد من المجالات مع روسيا.

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وأكد، خلال حفل توقيع اتفاقيات بين السعودية وروسيا، بحضور الملك سلمان والرئيس بوتين أمس، أن البترول سيبقى في المستقبل المنظور عنصرا جوهريا في تنمية اقتصاد العالم.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل ديميتريف، قد ذكر في مقابلة مع قناة "العربية" أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة صفقات تتجاوز 3 مليارات دولار.

وقال كيريل إن "قيمة اتفاقياتنا ستبلغ أكثر من 3 مليارات دولار حالياً وإحدى الشركات ستكون مختصة في صناعة النفط وستستثمر في شراكة مع أرامكو لإنتاج مواد هامة للشركات الروسية وأرامكو وشركات عديدة أخرى حول العالم".

وأشار المسؤول الروسي إلى إجراء "الترتيبات النهائية لاستثمارات مع واحد من أكبر اللاعبين اللوجستيين في روسيا ونسعى للاستثمار في محفظة كبيرة من إيجار الطائرات".