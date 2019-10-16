شكرا لقرائتكم خبر عن "النقد الدولي" يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 2.5% العام المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام المقبل إلى 2.5% مقارنة مع نمو مقدر لهذا العام بنحو 1.6%، وفقاً للتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وبحسب الصندوق، من المتوقع استقرار مستويات التضخم في الدولة، اعتباراً من العام المقبل عند مستويات معتدلة حتى عام 2024، ليصل الارتفاع في أسعار المستهلك في الدولة في 2020 إلى 1.2% ويرتفع إلى 2.1% في 2024.

ووفقاً لتقديرات الصندوق، يتوقع أن يشكل فائض الحساب الجاري نحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الجاري، بفضل ارتفاع إيرادات النفط.

وتوقع الصندوق أن يسجل نحو 7.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020، قبل أن ينخفض إلى مستوى 5.2% من الناتج في عام 2024 وفقاً لتوقعات الصندوق.

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وتأتي هذه التوقعات في وقت أعلن فيه صندوق النقد الدولي أمس، تخفيض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لهذا العام إلى أدنى معدل نمو له منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، عند 3%، وذلك مقارنة مع نمو قدره 3.6% في عام 2018 ونمو 3.8% في عام 2017.

وأرجع الصندوق التباطؤ الكبير في وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى زيادة العوائق التجارية والحمائية وحالة عدم اليقين بآفاق التجارة العالمية في ظل الحرب التجارية الراهنة، فضلاً عن الأوضاع الجيوسياسية غير المواتية في كثير من مناطق العالم.

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بالإمارات إلى 3.7% في عام 2019، متوقعا أن يواصل اقتصاد دبي النمو بمعدل 3.3% في العام الجاري وبنسبة 4.1% في 2019.

وكان تقرير حديث صادر عن وكالة موديز العالمية نمو الاقتصاد الإماراتي توقع بنسبة 2.2% في العام الجاري.