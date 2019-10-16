شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بارتفاع شهية الطلب على القروض بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقعت نتائج مسح الثقة بالائتمان الصادر عن المصرف المركزي الإماراتي ارتفاع شهية الطلب على القروض التجارية والشخصية خلال الربع الأخير، وذلك رغم زيادة تشدد البنوك ومؤسسات التمويل في معايير الائتمان.

وأرجع المسح ارتفاع الطلب على القروض إلى التوقعات الإيجابية لاقتصاد الإمارات والسوق العقاري، إضافة إلى تراجع أسعار الفائدة وتحسن أوضاع الشركات، خاصة الشركات الصناعية، وجودة أصول البنوك والتنافس بين البنوك وشركات التمويل على إقراض العملاء، بحسب صحيفة البيان.

والمسح يجريه المصرف المركزي كل 3 أشهر ولا يعبر عن وجهة نظره، وشارك فيه 222 من كبار مسؤولي إدارات الائتمان في البنوك ومؤسسات التمويل في الفترة من 11- 23 سبتمبر الماضي وتضمن 102 سؤال.

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وكشفت النتائج عن أن الطلب يتزايد بشكل أكبر في القروض التجارية على 6 قطاعات رئيسية، أولها قطاع تجارة الجملة والتجزئة والتشييد والصناعة التحويلية والكهرباء والغاز والمياه.

وتزايد الطلب في أبوظبي ودبي، فيما تراجع في المناطق الشمالية. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التوقعات الإيجابية للسوق العقاري وتراجع أسعار الفائدة واستثمار الأصول الثابتة للعملاء ومبيعاتهم.

وحسب بيانات متوفرة على موقع "أخبار اليوم" بلغ إجمالي الائتمان في نهاية يونيو 2019، تريليوناً و692 ملياراً و700 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و681 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية مايو السابق عليه بزيادة شهرية قدرها 11.3 مليار درهم، تعادل نمواً شهرياً نسبته 0.7%.

وشهدت الودائع المصرفية بدورها زيادة ملحوظة خلال يونيو 2019، مسجلة تريليوناً و774 مليار درهم، مقارنة مع تريليون و759 مليار درهم في نهاية مايو 2019، بارتفاع شهري قدره 15 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 0.9%.