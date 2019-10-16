شكرا لقرائتكم خبر عن "داماك العقارية" تقترب من الانتهاء من مشروع "باراماونت تاور دبي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة داماك العقارية المدرجة بسوق دبي المالي عن إنهاء أعمال تجهيز الطابق الأخير من مشروعها "باراماونت تاور هوتيل آند ريزيدنسز دبي" في شارع الشيخ زايد.

ويحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن المشروع الذي أطلقته الشركة بالتعاون مع "باراماونت" للفنادق والمنتجعات، يضم واحداً من أحواض السباحة الأكثر ارتفاعاً في الإمارة بالطابق 64 منه على ارتفاع 235 متراً.

وقد تم إنجاز أكثر من 80% من الواجهة الخارجية للبرج.

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وكانت شركة ناين إلمز العقارية، والمملوكة لمجموعة داماك الدولية، قد أعلنت في وقت سابق عن انتهاء أعمال صب البلاط في الطابق ال50 في البرج الشمالي من مشروع "داماك تاور ناين إلمز" في لندن؛ وذلك قبل الموعد المحدد.

وعلى صعيد التوسع بدولة الإمارات، قالت شركة داماك العقارية، في وقت سابق، إن مفاوضات الاستحواذ على قطعتي أرض في منطقة الصفوح ومنطقة الخليج التجاري، لم تنته بعد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي ربح بلغ 50.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 378.2 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي ربح بلغ 81.6 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 826.1 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.