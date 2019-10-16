شكرا لقرائتكم خبر عن الأجانب يقتنصون الفرص بالأسهم السعودية مع التراجعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل المستثمرون الأجانب المؤهلون عمليات شرائهم في سوق الأسهم السعودية وزيادة نسب تملكهم، مقتنصين فرص تراجعات الأسهم.

وارتفع صافي مشتريات الأجانب المؤهلين 14% خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع السوق 2.9%، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وحقق الأجانب المؤهلون صافي مشتريات في الأسهم السعودية بنحو 935.7 مليون ريال مقارنة بنحو 822.6 صافي مشتريات للأسبوع السابق له، وذلك بزيادة 113.1 مليون ريال.

وبذلك سجل صافي المشتريات للمستثمر الأجنبي المؤهل خلال الأسبوع الماضي أعلى مستوياته في نحو 3 أسابيع، في وقت تتواصل صافي المشتريات للأسبوع الـ43 على التوالي، لتعكس مشترياتهم رؤيتهم للفرص الاستثمارية.

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وبلغ إجمالي مشتريات الأجانب المؤهلين في السوق منذ بداية العام نحو 184.27 مليار ريال، مقابل مبيعات بلغت 97.22 مليار ريال، لتبلغ صافي مشترياتهم نحو 87.05 مليار ريال.

يشار إلى أن الفترة شملت ترقيات السوق للأسواق الناشئة التي تشمل "فوتسي" و"ستاندرد آند بورز" و"مورجان ستانلي".

وبشأن نسبة ملكية الأجانب المؤهلين في السوق السعودية، فارتفعت إلى 5.6% مقارنة بنحو 0.74% بنهاية العام الماضي 2018، إذ استمرت ملكيتهم في الارتفاع خلال الفترة بشكل متواصل، لتبلغ نحو 101.76 مليار ريال مقارنة بنحو 13.7 مليار ريال.

وتراجعت الأسهم السعودية خلال الأسبوعين الماضيين 4.2% بما يعادل نحو 330 نقطة، فيما واصلت تراجعها خلال الأسبوع الجاري لتمتد الخسائر للجلسة السابعة على التوالي ويفقد المؤشر العام نحو 545 نقطة بنسبة تراجعت 6.8%.