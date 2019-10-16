شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات اليوم.. الطماطم تبدأ من 2 جنيه.. والبرتقال بـ3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 16-10-2019 استمرار تراجع الطماطم وفق الأسعار المقررة من سوق العبور للجملة.
وانخفض الحد الأدنى من أسعار الطماطم ليسجل 2 جنيها وحتى 4.5 جنيه للكيلو مقابل 2.5 لأسعار أمس وترواح سعر كيلو البطاطس ما بين 3 – 6 جنيهات، كما انخفضت أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 8--10جنيهات للكيلو مقابل 14 جنيها لأسعار أمس.
وسجل كيلو البصل 2.5 – 4 جنيهات، فيما سجلت أسعار الباذنجان البلدى ما بين 1.5-3 جنيهات، والباذنجان الرومي سعر الكيلو ما بين 1.5-2.5 جنيه مقابل 3 جنيهات، بيتما تراوح سعر الكوسة بين 3-6 جنيهات للكيلو، وتراوح سعر كيلو البامية ما بين 15-20 جنبها، والخيار ما بين 3 – 6 جنيهات للكيلو، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، والثوم بين 7-11 جنيها، والملوخية بين 2-3 جنيها.
وتراوحت أسعار الليمون بين 7-14 جنيها، والبلح بجميع أصناف بين 3-20 جنيها، والعنب بجميع أصنافه بين 4– 11 جنيها، والجوافة من 4 -7 جنيهات والرمان 4-7 جنيهات والبرتقال يبدأ من 3 جنيهات واليوسفي 7جنيهات.
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