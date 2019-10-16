شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات وسط مشتريات محلية وعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 14193 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 2036 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 17037 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 5259 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.21% ليصل مستوى 530 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 1404 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 471 نقطة.