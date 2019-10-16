تراجع أرباح بنك أوف أمريكا بسبب مخصصات انخفاض القيمة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بنك أوف أمريكا

أعلن بنك أوف أمريكا، ثاني أكبر بنوك الولايات المتحدة من حيث الأصول، انخفاض الأرباح الفصلية 21 في المئة اليوم الأربعاء وعزا ذلك بصفة أساسية لرسوم انخفاض القيمة قبل احتساب الضرائب بقيمة ملياري دولار.

ونزل صافي الربح العائد لحملة الأسهم العادية إلى 5.27 مليار دولار أو 56 سنتا للسهم في الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 6.70 مليار دولار أو 66 دولارا للسهم.

كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحا بقيمة 51 سنتا للسهم وإيرادات بقيمة 22.79 مليار دولار وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.