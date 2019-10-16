تراجع الدولار يُجبر أسعار الذهب على الانخفاض في مصر

كتب: ضياء السقا
سجلت أسعار الذهب، الأربعاء 16 أكتوبر، هبوطا جديدا في الأسواق المصرية، بقيمة 3 جنيهات.
وسجل عيار 21، الثلاثاء، 672 جنيها للجرام، مقابل 675 أمس الثلاثاء.
وأرجع نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لمصراوي، انخفاض أسعار الذهب في السوق المحلي، رغم ارتفاعها عالميا، إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازي- الذي يعتمد عليه تجار الذهب في تمويل وارداتهم- خلال تعاملات أمس، مما ساهم في تراجع الأسعار.
وحققت أسعار المعدن النفيس في مصر، بداية سبتمبر الماضي قفزة تاريخية حيث سجل عيار 21، 710 جنيهات، كأعلى سعر له في التاريخ، وبحلول أكتوبر، أي بعد مرور شهر فقدت أسعار الذهب حوالي 41 جنيها.
وتشهد أسعار الذهب المحلية أكبر حالة تذبذب سعري لها منذ عام ٢٠١٦.
وجاء متوسط أسعار الذهب في الأسواق المصرية الأربعاء كالتالي:
عيار 18 بـ 576 جنيهات للجرام
عيار 21 بـ 672 جنيهات للجرام
عيار 24 بـ 768 جنيها للجرام
سعر الجنيه الذهب 5376 جنيه
ملحوظة: الأسعار بدون إضافة المصنعية، وقد تختلف من محل لأخر.
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