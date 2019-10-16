شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أرباح بنك أوف أمريكا بسبب مخصصات انخفاض القيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن بنك أوف أمريكا، ثانى أكبر بنوك الولايات المتحدة من حيث الأصول، انخفاض الأرباح الفصلية 21 % اليوم الأربعاء وعزا ذلك بصفة أساسية لرسوم انخفاض القيمة قبل احتساب الضرائب بقيمة مليارى دولار.

ونزل صافى الربح العائد لحملة الأسهم العادية إلى 5.27 مليار دولار فى الربع الثالث المنتهى فى 30 سبتمبر مقارنة مع 6.70 مليار دولار أو 66 دولارا للسهم.

كان محللون يتوقعون أن يحقق البنك أرباحا بقيمة 51 سنتا للسهم وإيرادات بقيمة 22.79 مليار دولار وفقا لتقديرات آي/بي/إي/إس من رفينيتيف.