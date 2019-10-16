شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب الإحصاءات: تراجع أسعار البنزين يكبح التضخم البريطانى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخفق معدل التضخم البريطانى فى الارتفاع كما كان متوقعا الشهر الماضي، إذ نزلت أسعار البنزين بأسرع وتيرة فى أكثر من ثلاثة أعوام مما أعطى دفعة للمستهلكين قبيل خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنى اليوم الأربعاء إن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل سنوى 1.7% فى سبتمبر مماثلا لمعدل أغسطس الذى كان الأدنى منذ ديسمبر 2016.

كان استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز قد أشار إلى زيادة بنسبة 1.8%.

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وتشير الأرقام إلى أن توقعات بنك إنجلترا المركزى فى أغسطس ببلوغ متوسط التضخم 1.6% فى الربع الأخير من هذا العام تبدو فى طريقها للتحقق.

وقال المكتب إن أسعار الوقود نزلت 2.1% مقارنة بأسعاره قبل عام، وهو أكبر نزول لها منذ أغسطس 2016.

وتظهر مسوح أن توقعات الرأى العام البريطانى للتضخم فى العام المقبل بدأت التراجع بعد بلوغها أعلى مستوياتها فى سنوات.