شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة: استهلاك الصين من الكهرباء يرتفع 4.4% على أساس سنوى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين اليوم الأربعاء إن استهلاك البلاد من الكهرباء في سبتمبر ارتفع 4.4% على أساس سنوي إلى 602 مليار كيلووات/ساعة.

وقالت الإدارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن استهلاك الكهرباء في الشهور التسعة الأولى من العام ارتفع 4.4% إلى 5.34 تريليون كيلووات/ساعة.