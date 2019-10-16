شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة: استهلاك الصين من الكهرباء يرتفع 4.4% على أساس سنوى فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الإدارة الوطنية للطاقة في الصين اليوم الأربعاء إن استهلاك البلاد من الكهرباء في سبتمبر ارتفع 4.4% على أساس سنوي إلى 602 مليار كيلووات/ساعة.
وقالت الإدارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن استهلاك الكهرباء في الشهور التسعة الأولى من العام ارتفع 4.4% إلى 5.34 تريليون كيلووات/ساعة.
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