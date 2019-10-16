شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 1,6% زيادة فى انتاج محصول القمح 2017 - 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء الموافق عن معدل الزيادة فى انتاج محصول القمح والتي بلغت 1.6% وذلك لعام 2017-2018.

وأضاف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن عن معدل إنتـاج الحـبـــوب (القمح، الشعير، الارز، الذرة الشامية البيضاء، الذرة الرفيعة) والذي بلغ 17.9 ملـيون طــن عــام 2017/ 2018 مقـابل 19.8 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة انخفاض قدرها 9.1% ويرجع ذلك إلى انخفاض انتاج محصول الأرز .

كما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل إنتاج القــمـح بلغ 8,6 ملـيـون طــن عــام 2017/2018 مقـابل 8,4 مليـون طـن عـــام 2016/2017 بنسـبــة زيادة قدرها 1.6 ٪ ويرجع ذلك إلى زيادة المساحة المنزرعة بالقمح خلال هذا العام كما بلــــغ إنتـــــاج الأرز 3.1 مليـــون طــــــن عــام 2017/2018مقـابل 5.0 ملـيـون طــن عـام 2016/2017 بنســبة انخفاض قـدرهـا 37.0 ٪ ويرجع ذلك إلى سياسة الدولة نحو ترشيد استهلاك المياه بخفض المساحة المنزرعة بالأرز خلال هذا العام.

Advertisements

أما فيما يتعلق بال​مؤشرات العالمية فكانت كالتالي..

1ـ بلــغ إنتــــاج الحبــــوب ( القمح ، الشعير، الأرز، الذرة الشامية البيضاء، الذرة الرفيعة ) 2702 مليـون طـــن عـام 2017/2018 مقابـــل 2663 مليـون طن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 3.8%.

2 ـ بلغ إنتاج القمـح 759٫6 مليـون طـن عـام 2017/2018 مقابــل 756٫5 مليون طن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 0٫4% .

3ـ بـلغ إنتـاج الأرز 509٫4 مليــون طـن عـام 2017/2018 مقابـل 501٫2 مليـون طـن عام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 1٫6% .