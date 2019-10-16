شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: إقبال كبير على سداد فاتورة التليفون الأرضي شهر اكتوبر 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسئول بالشركة المصرية للاتصالات ان عمليات سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر اكتوبر 2019 تشهد إقبالا كبيرا من المشتركين، مشيرا إلى أن الشركة قامت بإصدار فاتورة التليفون الأرضي الربع سنوية أمس الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر.

وأضاف إن سداد الفاتورة يستمر لمدة شهر حتى 14 /11 ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط ولمدة شهر حتى 14/12 ثم من يوم 15/12 يتم تحميل غرامة تأخير وقطع الحرارة عن الخط آرسال واستقبال.

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وتتيح الشركة المصرية للاتصالات العديد من المنافذ ليدفع عملاؤها فاتورة التليفون الأرضى، وذلك عبر أى منفذ من منافذ التحصيل التابعة للمصرية للاتصالات WE والمنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، وكذلك منافذ التحصيل التابعة لـ "فورى"، و"خدماتى"، و"Bee"، والبريد المصرى، ومصارى، وأمان، وكذلك إمكانية سداد الفاتورة عبر الموقع الرسمى للشركة.

وأعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بوقت سابق عن وصول حجم الاشتراكات بالتليفون الأرضى إلى نحو 8.21 مليون اشتراك، ويصل عدد المشتركين حكومى 3% والمشتركين تجارى 12% والمشتركين منازل 85%.