شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع بفعل توترات الخروج البريطاني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:54 مساءً, 16 أكتوبر 2019 م
المناطق - الرياض
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد أن كانت قد نزلت بحوالي واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفعل حالة من الضبابية التي تكتنف مفاوضات بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي، بينما يكبح الإقبال على المخاطرة مكاسب المعدن الأصفر.
وبحلول الساعة 0725 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 % إلى 1482.54 دولار للأوقية (الأونصة).
وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1486.90 دولار للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.5 % إلى 17.29 دولار للأوقية.
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