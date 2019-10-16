شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم البنك الأهلى المتحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.36% رابحا 5.43 نقطة ليصل إلى مستوى 1524.80 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.

Advertisements

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 822 ألف سهم بقيمة 333.1 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 22.65% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 1.12%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.23% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز بنسبة 1.44%.