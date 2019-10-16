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شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تحذر 41 شركة أبرزها "لكح" من إلغاء الترخيص لعدم سداد الرسوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنذرت الهيئة العامة للرقابة المالية، 41 شركة خاضعة لرقابتها، بضرورة التواصل مع الهيئة من خلال البريد الإلكترونى أو الهاتف، وذلك خلال 15 يوماً، وإلا سيتم استكمال الإجراءات بوقفها عن ممارسة النشاط ثم إلغاء الترخيص حال عدم الإزالة.
وجاء ذلك بعد توجيه هيئة الرقابة المالية، إنذارات لهذه الشركات وإعلانها بها في مواجهة النيابة إلا أنه لم يستجب أيا منها للإنذار المرسل إليه، بسبب تغيير المقرات الخاصة بها دون إخطار الهيئة بذلك وكذا عدم قيامها بموافاة الهيئة بقوائمها المالية، وعدم سداد الرسوم والمستحقات المقررة عليها للهيئة.
وضمت قائمة الشركات 41 شركة أبرزها القابضة للاستثمارات المالية (لكح جروب).
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