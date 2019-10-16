شكرا لقرائتكم خبر عن أدنوك الإماراتية تمنح لوك أويل 5% فى امتياز الغاز غشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة بترول أبوظبى الوطنية (أدنوك) فى بيان اليوم الثلاثاء إنها منحت لوك أويل الروسية حصة تبلغ 5% فى امتياز الغاز عالى الكبريت غشا. تستثمر لوك أويل 697.3 مليون درهم إماراتى (190 مليون دولار) بادئ الأمر كرسم توقيع فى المشروع المنتظر أن ينتج أكثر من 1.5 مليار قدم مكعبة معيارية من الغاز يوميا. جرى توقيع الاتفاق على هامش زيارة رسمية يقوم بها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للإمارات العربية المتحدة. وقعت أدنوك أيضا اتفاقا إطاريا استراتيجيا مع جازبروم نفط الروسية لاستكشاف فرص التعاون فى قطاعى المنبع والمصب، بحسب بيان أصدرته الشركة الإماراتية.

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