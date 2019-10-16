شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذي: توقيت دخول بوينج 777-8 الخدمة يعتمد جزئيا على طلب العملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول تنفيذى فى بوينج إن توقيت دخول طائرة الشركة 777-8 الخدمة يتوقف جزئيا على طلب العملاء، فيما تأمل الشركة فى أن تفوز بطلبية من خطوط طيران كوانتاس ايروايز لتوريد الطائرة للرحلات من سيدنى إلى لندن.

وقالت كوانتاس إنها قد تشترى الطائرة بوينج 777-8 وهى طائرة عريضة البدن والقادرة على القيام برحلات طويلة المدى أو منافستها من إنتاج إيرباص إيه350-1000 لأطول الرحلات التجارية فى العالم على الإطلاق على أمل أن يجرى تسليمها بداية من أواخر 2022.

وقالت بوينج فى أغسطس إنها أرجأت توقيت دخول الطائرة الخدمة عن الخطة السابقة لعام 2022، وكانت الطائرة 777-9 وهى أكبر حجما، والتى كان مقررا أن تدخل الخدمة أولا لتقوم برحلات أقصر، تعرضت لتأجيلات بسبب المحرك.

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وقال دارين هلست المسؤول التسويقى الكبير فى بوينج للطائرات التجارية للصحفيين فى مؤتمر عبر الهاتف من سيدنى اليوم الأربعاء "من الجلى أن جدولنا الزمنى لتوقيت دخول الطائرة 777-8 الخدمة فعليا لا يزال قيد الدراسة".

وتابع "ولكن واقعيا، الأمر يتوقف أكثر على الجمع بين الطلب من العملاء وكيف يتماشى مع تصميم وإنتاج 777إكس كبرنامج".

وامتنع عن التعليق على ما إذا كان تقدم كوانتاس بطلبية سيعجل بخطط بوينج للطائرة 777-8 التى تعتزم بوينج تطويرها كطائرة شحن، وتقدمت طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية بالفعل بطلبيات مؤكدة لشراء الطائرة.