شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية باستثمارات 210 مليون يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رأست وزارة البترول والثروة المعدنية الجمعية التأسيسية لشركة تكنولوجيا الأخشاب WOTECH في إطار مساهمة قطاع البترول في دعم جهود الدولة لوضع حلول للحد من التلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز وبتكلفة استثمارية 210 مليون يورو وهى استثمارات مصرية خالصة وبطاقة إنتاجية 205 ألف متر مكعب سنوياً اعتماداً على كمية 245 ألف طن سنوياً من قش الأرز كمادة خام وبتكنولوجيا شركة سيمبل كامب الألمانية طبقاً للمواصفات الأوروبية، على أن يتم عمل أعمال الانشاءات والتركيبات من خلال شركة بتروجت.

وأكد الوزارة، خلال الجمعية أن إنشاء الشركة جاء تماشياً مع سياسة الدولة التي تولى أهمية بالمشروعات البيئية وخاصة مجابهة ظاهرة السحابة السوداء والتلوث البيئي الناتج عن حرق كميات كبيرة من قش الأرز، مشيراً إلى أن المشروع الذى تم اختيار محافظة البحيرة لإقامته، يهدف إلى تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من قش الأرز بتصنيعه بطرق علمية متطورة بدلاً من حرقه والاضرار بالبيئة.

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ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في أفريقيا والشرق الأوسط والثانى عالمياً بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ويتكون هيكل المساهمين من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركات بتروجت وايثيدكو وسيدبك.

وأضافت الوزارة، أن المشروع بجانب مساهمته في خفض نسبة الانبعاثات الكربونية، سيسهم في سد احتياجات السوق المحلى المتزايدة من انتاج الألواح الخشبية MDF ، كما يساهم في دعم وتشجيع قيام الصناعات التكميلية في الأثاث المنزلى والديكورات والمطابخ وغيرها.