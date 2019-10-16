تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل تعاملات جلسة وسط صعود قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.47% رابحا 27.08 نقطة ليصل إلى مستوى 5757.04 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.65% رابحاً 40.75 نقطة ليصل إلى مستوى 6286.88 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.03% خاسراً 1.3 نقطة ليصل إلى مستوى 4722.32 نقطة.
وجرى التداول بمستهل التعاملات على 100.2 مليون سهم بقيمة 23.1 مليون دينار كويتى عبر 4074 صفقة.
وارتفعت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 1.35%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.78%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.54%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.46%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.10%، فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.55%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.47%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.
وجاء سهم "شركة سنام العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 22.86%، تلاه الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 6.67%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 5.18%، فيما تصدر سهم "شركة التجارة والاستثمار العقارى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.49% ثم شركة السينما الكويتية الوطنية بنسبة 6.92%، ثم شركة مركز سلطان للمواد الغذائية بنسبة 6.15%.
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