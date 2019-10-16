شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف ضخ النفط من حقول شبوه باليمن لبحر العرب بمقدار 5 آلاف برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسؤول بشركة (صافر) للبترول اليمنية، اليوم الأربعاء، أن الشركة باشرت ضخ النفط من حقولها فى شبوة جنوب اليمن إلى مرفأ فى بحر العرب بغرض التصدير للخارج .

وذكرت قناة (الحرة) الأمريكية أن شركة (صافر) المملوكة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، تضح حاليا النفط بمعدل 5 آلاف برميل يوميا، وتتوقع زيادة معدل الضخ عبر خط أنابيب إلى 15 ألف برميل يوميا.

ويعتمد الاقتصاد اليمنى على النفط كمورد رئيسى، منذ اكتشافه فى منتصف ثمانينيات القرن الماضى، حيث تشكل عائدات النفط 70% من موارد موازنة الدولة، و63% من إجمالى صادرات البلاد، و30% من الناتج المحلى الإجمالى.