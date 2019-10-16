شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 14164 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 2031 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 16985 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 5257 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.21% ليصل مستوى 525 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1395 نقطة.