«بشرى سارة لعشاق أزياء الشتاء».. غرفة صناعة الملابس: انخفاض أسعار الملابس الشتوية بسبب الدولار

الموجز
رجحت غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات انخفاض أسعار الملابس الشتوية هذا العام بنسبة 10 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الانخفاض الملحوظ لسعر الدولار منذ بداية العام الجارى.
وقال رئيس غرفة صناعة الملابس، محمد عبدالسلام، في تصريحات لصحيفة "اليوم السابع"، إن المنافسة القوية بين المصانع، والركود الكبير الذى شهده القطاع طوال المواسم الماضية، يدفع المصانع إلى تخفيض الأسعار بنسبة لن تقل عن 10 %.
وأضاف عبدالسلام أن المصانع تسعى لبيع إنتاجها وهو ما يستدعى الخفض، فى ظل تراجع الدولار، والركود فى المبيعات والمنافسة القوية، لذلك الموسم الشتوى هذا العام سيشهد تراجع الأسعار.
وأكد عبدالسلام التزام التجار بالخفض الذي ستقوم به مصانع الملابس، مشيراً إلى أن التجار ليس لديهم قرار فى هذا الشأن، موضحاً أن الأسعار تحدد من المصنع، ويتم وضع هوامش ربح للأصناف المختلفة.
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