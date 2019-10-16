شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ارتفعت إيرادات مايكروسوفت إلى 110 مليارات دولار عام 2018؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شركة مايكروسوفت متعددة الجنسيات تم تأسيسها فى 4 أبريل 1975 على يد بيل جيتس و بول الين، و يعد نظام التشغيل مايكروسوفت ويندوز وبرامج أوفيس الأكثر شهرة و مبيعاً من منتجاتها، وتعدد الشركة الأضخم فى هذا المجال حول العالم وبلغت إيرادات الشركة عام 2018 ما قيمته 110 مليارات دولار لأول مرة فى تاريخها.

وتأتى هذه الإيرادات بعدما أظهرت شركة مايكروسوفت نمواً قوياً فى جميع المجالات التى تعمل فيها، خاصة فى مجال الحوسبة السحابية، حيث ارتفعت الإنتاجية وعمليات الأعمال، وقفزت إيرادات الوحدة التى تتضمن Microsoft Office، بنسبة 13٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، وارتفعت إيرادات السحابة الذكية، التى تشمل منصة الحوسبة السحابية Microsoft Azure والتقنيات ذات الصلة، بنسبة 23٪ لتصل إلى 9.6 مليار دولار.

وارتفع ناتج الحوسبة الشخصية، التى تشمل نظام تشغيل Windows، وجهاز ألعاب الفيديو Xbox، وقطاع أجهزة Surface، بنسبة 17٪، إلى 10.8 مليار دولار، وبشكل عام تقول مايكروسوفت، إن عائدات السحابة التجارية، والتى تشمل برامج وخدمات الأعمال السحابية مثل Azure و Office 365، ارتفعت بنسبة 53٪ على أساس سنوى إلى 6.9 مليار دولار.

وليس هذا فقط، بل نمت الإيرادات من LinkedIn بزيادة بنسبة 37٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وعائدات الألعاب بزيادة 39٪، مع زيادة خدمات وبرامج Xbox بنسبة 36٪.

يشار إلى أنه فى عام 1980 شكلت مايكروسوفت شراكة مع شركة IBM أتاحت لهما تشغيل نظام ويندوز على أجهزة حواسيب، و فى عام 1985 طلبت IBM من مايكروسوفت إنشاء نظام تشغيل جديد يتوافق مع أجهزتها، وكانت مايكروسوفت قد أطلقت إصدارات عديدة من ويندوز فى عام 1990 استحوذت خلالها على 90% من مبيعات السوق لأجهزة الحواسيب الشخصية فى العالم.

و يعرف نظام التشغيل، بأنه عبارة عن جملة من البرمجيات، وهو حلقة الوصل بين المستخدم وجهاز الحاسوب، كما يعرف بأنه المشغل الرئيسى لجهاز الحاسوب، والمنسق بين أجزاء الحاسوب المادية والبرمجية أى أنه المسؤول عن إدارة جهاز الكمبيوتر.

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وحققت مايكروسوفت فى تقريرها المالى للربع الرابع من عام 2019، إيرادات وصلت إلى 33.7 مليار دولار، فيما وصل صافى ربح الشركة نحو 13.2 مليار دولار، وهو ما يشير إلى نمو كبير فى إيرادات الشركة.

و استطاعت مايكروسوفت بعد النتائج القوية التى حققتها فى الربع الأخير دخول نادى التريليون دولار كثالث شركة أمريكية تصل لهذا الرقم بعد آبل وأمازون عندما حققتا ذلك فى العام الماضي، الا أن شركة ابل عادت وتفوقت على مايكروسوفت بعد الطلب الكبير على سلسلة هواتف أيفون 11 التى أطلقتها الشركة حديثًا، جعلها الشركة الأعلى قيمة فى الولايات المتحدة مرة أخرى، متقدمة على شركة مايكروسوفت بقيمة سوقية تبلغ 1.07 تريليون دولار.

و كشف التقرير أن أجهزة Surface لعبت دوراً كبيراً فى إيرادات الشركة لهذا الربع وبمعدل أعلى من نفس الربع من العام الماضي، إذ شكلت مبيعاتها نسبة 14% من مجمل إيرادات هذا الربع، وذلك رغم عدم وجود نسخ محدثة من أجهزة Surfce جديدة تم إطلاقها فيه.

فيما أشارت الشركة إلى أن قطاع الألعاب قد عانى من تعثر بمعدل 10% خلال الربع الرابع، فيما كان نصيب أجهزة اكس بوكس 3% من إجمالى التراجع، فيما وصل عدد مشتركى خدمة Xbox Live قد ارتفع لـ 65 مليون مستخدم نشط خلال هذا الربع.

كما ساهم نظام التشغيل ويندوز فى ارتفاع إيرادات مايكروسوفت حيث بلغت نسبة نموه خلال الربع الأخير 18%، وذلك يرجع بشكل رئيسى للطلب على ويندوز 10 وتحديثات نسخة الأعمال منه والترقية المبنية عن وقف الشركة دعم ويندوز 7.