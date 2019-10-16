شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "جيه بي مورجان تشيس" يرتفع 3% عقب تحقيق إيرادات قياسية في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "جيه بي مورجان تشيس" خلال تعاملات الثلاثاء في اعقاب إعلان البنك الأمريكي عن تحقيق إيرادات قياسية وأرباح قوية خلال الربع السنوي الثالث من العام الجاري.



وارتفعت الأرباح الفصلية للبنك بنسبة 8% إلى 9.1 مليار دولار أو ما يعادل 2.68 دولار للسهم متجاوزة توقعات بحو 2.45 دولار للسهم.

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وقفزت الإيرادات أيضا بنسبة 8% إلى 30.1 مليار دولار في حين توقع محللون إيرادات قدرها 28.5 مليار دولار وذك نتيجة نمو قروض المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان.



هذا، وقد صرح المدير التنفيذي للبنك "جيمي ديمون" في بيان تعقيبي على نتائج الأعمال الفصلية بأن إنفاق المستهلكين وأجورهم في الولايات المتحدة لا يزال قوياً بدعم من وتيرة التوظيف الإيجابية انخفاض معدل البطالة في البلاد.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سهم "جيه بي مورجان تشيس" (JPM) بنسبة 3% إلى 119.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 121.5 دولار وأقل سعر عند 117.8 دولار.