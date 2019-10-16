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شكرا لقرائتكم خبر عن الإثيريوم تهبط بأكثر من 4% أدنى الحاجز 180 دولاراً والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الإثيريوم خلال تعاملات اليوم وسط مبيعات مكثفة على العملات الرقمية بالتزامن مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم.
يأتي ذلك وسط تفاؤل بين المستثمرين حيال موسم أرباح الشركات عن الربع السنوي الثالث بالإضافة إلى التقدم في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتوقعات لخروج بصفقة اقتصادية بين الطرفين.
وفي سياق آخر، لا تزال الشكوك المحيطة بالعملة الرقمية "ليبرا" التي تنوي "فيسبوك طرحها في العام القادم تؤثر سلبياًً على شهية المستثمرين في سوق العملات الافتراضية.
كانت شركات كبرى على رأسها "ماستركارد" وفيزا" و"باي بال" و"إيباي" قد أعلنت الانسحاب من مشروع "ليبرا" بسبب القيود التنظيمية، وهو ما عكسته تصريحات وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن".
ومن جانبها، تبحث السلطات المالية الإماراتية عن رأي الجهات التنظيمية في تقييد العملات الرقمية والبورصات التي يتمن تداولها.
وعلى صعيد التعاملات، انخفضت الإثيريوم بحلول الساعة 21:25 بتوقيت جرينتش على بورصة "كوين تليجراف" بنسبة 4.2% إلى 179 دولارا، وسجلت أعلى سعر عند 188.6 دولار وأقل سعر عند 176.8 دولار.
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