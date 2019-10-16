شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يرتفع إلى أعلى مستوى منذ مايو بفعل التقدم المحرز بشأن اتفاق محتمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات الثلاثاء وسجل أعلى مستوياته منذ مايو/أيار أمام العملة الأمريكية في ظل التقدم المعلن حيال ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وذكرت وكالات أنباء على رأسها "بلومبيرج" أن هناك تقدم كبير في ملف "بريكست" وأن بروكسل ولندن تمكنتا من صياغة مسودة اتفاق مبدئي لخروج مرن للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

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وصرح كبير المفاوضين الأوروبيين بأنه من الممكن التوصل إلى اتفاق حول "بريكست" مع لندن هذا الأسبوع حال النجاح في حل مشكلة الحدود الأيرلندية.



وتريد الحكومة البريطانية التوصل إلى اتفاق يضمن لها البقاء ضمن الاتحاد الجمركي الأوروبي وعدم فقدان مميزات اقتصادية ربما تؤثر سلبياً على اقتصادها.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 1.2781، وسجل أعلى سعر عند 1.2788 وأقل سعر عند 1.2772.