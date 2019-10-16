شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بنحو 2% مع فقدان صفة الملاذ الآمن والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم بفعل عزوف المستثمرين عن المعادن النفيسة كملاذات آمنة والإقبال على أسواق الأسهم نتيجة التفاؤل بشأن موسم نتائج الأعمال وأرباح الشركات الأمريكية.



وعلاوة على ذلك، كشفت مصادر أوروبية عن أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي توصلا إلى صياغة مسودة مبدئية بشأن اتفاق "بريكست".

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وأعلن عدد من البنوك والشركات اليوم عن نتائج أعمال مالية إيجابية عن الربع السنوي المالي الثالث مما يلمح إلى موسم قوي للشركات، ومن ثم ينعكس إيجابي على "وول ستريت".



وفي سياق آخر، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي نهاية التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.8% إلى 17.384 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.765 دولار وأقل سعر عند 17.37 دولار.