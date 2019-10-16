شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع مواصلاً الإغلاق أدنى 1500 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم رغم انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وسط إقبال واسع النطاق على أسواق الأسهم العالمية.



يأتي ذلك في ظل التفاؤل عقب صدور نتائج أعمال مالية فصلية من جانب بعض الشركات والتي سجلت بيانات أفضل من التوقعات.



وفي سياق آخر، أعلنت مصادر أوروبية التوصل إلى صياغة مسودة مبدئية من أجل اتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

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وأكد كبير المفاوضين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" على إمكانية التوصل إلى اتفاق مع لندن للخروج بشكل مرن من التكتل الموحد.



وفي سياق منفصل، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:46 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت أسعار الذهب عقود تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 0.9% إلى 1483.5 دولار للأوقية، وسجل المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1503 دولارات وأقل سعر عند 1480.8 دولار.