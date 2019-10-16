شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار ينخفض قليلاً مع إقبال المستثمرين على أسواق الأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم وسط إقبال من المستثمرين على أصول المخاطرة كالأسهم وتجنب الملاذات الآمنة كالعملة الأمريكية والمعادن النفيسة.



وساد التفاؤل في الأسواق بعد إعلان عدد من الشركات والبنوك في الولايات المتحدة عن نتائج أعمالها المالية الفصلية عن الربع السنوي الثالث وهي بيانات أفضل من التوقعات مما يلمح إلى موسم نتائج قوي.

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وعلاوة على ذلك، كشفت "بلومببيرغ" عن مسؤولين قولهم إنه تم التوصل إلى صياغة مسودة مبدئية لاتفاق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وأكد كبير المفاوضين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" على أن مسألة الحدود الأيرلندية تحتاج فقط لمقترحات وامتيازات من لندن، وعدا ذلك، يمكن التوصل إلى اتفاق حول "بريكست" في الساعات القليلة المقبلة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 98.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.