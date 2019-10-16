شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف للنفط..و"برنت" لا يزال أدنى 60 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط على نحو طفيف خلال تعاملات اليوم رغم تلاشي المخاوف والشكوك بشأن الاتفاق التجاري الجزئي بين أمريكا والصين.



وكان النفط قد تعرض لضغوط أمس من مخاوف الأسواق التأثير سلبيا على الطلب حال فشل واشنطن وبكين في التوصل إلى اتفاق نهائي ينهي الحرب التجارية القائمة.



وهدد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوتشن" الصين بزيادة الرسوم الجمركية ضدها ابتداء من منتصف ديسمبر/كانون الأول حال عدم التوصل إلى اتفاق شامل.

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وفي سياق آخر، استقر مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بشكل سلبي بحلول الساعة 16:34 بتوقيت جرينتش عند 98.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.6 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" بحلول الساعة 16:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 53.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 53.7 دولار وأقل سعر عند 52.3 دولار.



وتراجع "برنت" بنسبة 0.2% إلى 59.3 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.6 دولار وأقل سعر عند 58 دولارا.