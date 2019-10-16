شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الكندي يرتفع وسط تفاؤل في الأسواق العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الكندي أمام العملة الأمريكية خلال تعاملات اليوم وسط تفاؤل ساد الأسواق وتلاشي القلق إزاء المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وأصدرت عدة شركات وبنوك أمريكية نتائج أعمالها المالية الفصلية عن الربع السنوي الثالث اليوم وكشفت عن بيانات قوية أعلى من التوقعات الأمر الذي يشير إلى موسم أرباح إيجابي.



من ناحية أخرى، كشف تقارير من وكالة "بلومبيرغ" عن أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي نجحا في صياغة مسودة اتفاق محتملة لخروج مرن من التكتل الموحد.

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وأكد كبير المفاوضين الأوروبيين "ميشيل بارنييه" على أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق "بريكست" بين الطرفين خلال الساعات القليلة القادمة.



وتلاشى القلق حول مدى نجاح الولايات المتحدة والصين في إبرام اتفاق نهائي في أعقاب تهديدات وزير الخزانة الأمريكية بتفعيل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد بكين.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الكندي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.7571، وسجل أعلى سعر عند 0.7582 وأقل سعر عند 0.7544.