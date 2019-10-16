شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع مع بداية الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم مدعومة بنتائج أعمال مالية إيجابية كشفت عنها بعض الشركات والبنوك اليوم مما دعم التفاؤل في "وول ستريت" بشأن موسم أرباح إيجابي في الربع السنوي الثالث.



وتلاشى تركيز الأسواق على القلق والشكوك المحيطة بالاتفاق التجاري الجزئي بين الولايات المتحدة والصين والذي يعد بمثابة هدنة تمهد نحو التوصل إلى اتفاق نهائي بين أكبر اقتصادين في العالم.



كان وزير الخزانة الأمريكية "ستيفن منوتشن" قد صرح أمس بأن الولايات المتحدة سوف تفعل قرار زيادة الرسوم الجمركية ضد الصين في الخامس عشر من ديسمبر/كانون الأول القادم لو لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع "داو جونز" بحلول الساعة 15:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 1% (ما يعادل 260 نقطة) إلى 27048 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 1% (ما يعادل 86 نقطة) إلى 8135 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 1 (ما يعادل 31 نقطة) إلى 2997 نقطة.